Чиновница Глацких лишилась права на жилищную субсидию после скандала

Москва, 22 декабря. Уральская чиновница Ольга Глацких, заявившая молодежи, что государство им «ничего не должно, а родителей «не просили рожать», лишилась права на жилищную субсидию, сообщают СМИ.

Как оказалось, Глацких пыталась купить квартиру в Екатеринбурге за счет бюджетных средств. В очередь на получение субсидии экс-глава департамента молодежной политики Свердловской области была включена 26 октября 2018 года, передает Ura.ru.

Однако впоследствии из-за широкого общественного резонанса, вызванного заявлением чиновницы, Глацких из списка была исключена. Предполагалось, что Глацких должна была получить выплату в 2019 году по истечении трех лет с начала работы в правительстве. Субсидия предполагает, что государство оплачивает 70% стоимости жилья, уточняет телеканал «360».

Ранее сообщалось, что после скандала Глацких вернулась к работе. 10 декабря губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев упразднил департамент молодежной политики, вместо него в регионе было создано министерство образования и молодежной политики.