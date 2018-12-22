На особом контроле у Шойгу: эксперт объяснил, почему Россия безоговорочно доминирует в Арктике

Американские военные собираются следить за Россией в Арктике через Аляску. Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу сделает выводы из этого, считает эксперт. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Военно-морские силы США планируют развернуть на Алеутских островах патрульные противолодочные самолеты P-8 Poseidon, чтобы проводить слежку за деятельностью Российской Федерации в Арктике. С таким заявлением выступил секретарь американских ВМС Ричард Спенсер.

Американские самолеты будут размещены на острове Адак в западной части Алеутских островов. Раньше там уже располагалась база ВМС Соединенных Штатов, однако в 1997 году она была закрыта, а военная взлетная полоса была передана в коммерческое пользование.

По словам Спенсера, это позволит Соединенным Штатам следить за российским Тихоокеанским флотом из-за того, что Москва значительно увеличила военное присутствие в Арктике.

«Если бы у меня был карт-бланш, было бы прекрасно получить корабли ледокольного типа. Но, учитывая наши потребности сейчас, это пока не по карману», — заявил Спенсер.

Хорошая мина при плохой игре

Политолог Игорь Рябов в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что американцы делают хорошую мину при плохой игре — Россия безоговорочно доминирует в Арктике.

«Достаточно вспомнить наши арктические базы «Северный клевер» и «Трилистник», которые находятся под особым контролем министра обороны Сергея Шойгу. Единственное, что остается Пентагону, — летать на «Посейдонах» на Аляске и Алеутах. «Посейдоны» при этом имеют ограниченный угол «зрения», и их полеты не дадут никаких новых знаний. У США де-факто нет ледокольного флота, а корабли не приспособлены к зимним условиям навигации», — пояснил политолог.

Эксперт напомнил, у России есть даже атомный подводный флот, способный ломать торосы льдов. Это значит, что три четверти времени года только на водном арктическом пространстве у России тотальное превосходство.