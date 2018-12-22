Сирия: более 300 беженцев прошли через Абу-Духур — видео ФАН

Дамаск, 22 декабря. Новая партия сирийских беженцев пересекла гуманитарный коридор Абу-Духур в окрестностях провинции Идлиб. Этот коридор был создан российской военной полицией для того, чтобы люди могли свободно выйти с территории, оккупированной радикальными группировками.

На месте событий побывал специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

По словам источника, 21 декабря Абу-Духур покинули 316 человек, среди них было 99 мужчин, 109 женщин и 108 детей. Часть беженцев пересекла коридор на собственных транспортных средствах, прихватив с собой все пожитки, в том числе домашний скот.

На контрольно-пропускных пунктах их встречали компетентные органы Сирии. Там же всем прибывшим оказывали необходимую медицинскую помощь, дали продукты и одежду. Всего медицинская помощь получили 197 человек, среди них были 60 мужчин, 59 женщин и 78 детей.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Напомним, что за последнее время несколько тысяч мирных жителей Сирии пересекли гуманитарный коридор Абу-Духур, вернувшись в свои дома в регионах Алеппо, Идлиба, Хамы. Эти провинции были освобождены от незаконных вооруженных группировок правительственной армией. Люди начали возвращаться назад, чтобы восстановить заброшенное несколько лет назад сельское хозяйство и помочь стране в восстановлении после длительной террористической войны.

В начале этого года подразделения армии Дамаска при содействии российских союзников смогли ликвидировать анклав террористических группировок, которые удерживали под своим контролем провинции Алеппо, Хама и Идлиб. В частности, в этом районе обитали боевики террористических организаций «Исламское государство»1 и «Джебхат ан-Нусра»1, деятельность которых запрещена в России.

1 Организация запрещена на территории РФ.