Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Срочная новость
Сирия: Иран назвал присутствие США «нелогичным источником напряженности»
Читать Новость
Происшествия

Мошенник выманил у кемеровской пенсионерки 150 тысяч рублей на «судебные издержки»

44
0 Оставить комментарий

Мошенник выманил у кемеровской пенсионерки 150 тысяч рублей на «судебные издержки»

Кемерово, 22 декабря. Жительница города Белово в Кемеровской области лишилась более 150 тысяч рублей. Неизвестный представился юристом и убедил 61-летнюю пенсионерку перевести средства на карту.

Мужчина сообщил, что женщине полагается компенсация за некачественные БАДы, купленные ею ранее. Мошенник объяснил, что необходимо погасить издержки за судебный процесс.

Пенсионерка перечислила деньги неизвестному и ждала компенсацию. Как отметили в ГУ МВД по Кемеровской области, звонок поступил из Москвы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, ведется расследование, пишет «Газета Кемерова».

Автор: Ирина Селезнева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.