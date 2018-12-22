Мошенник выманил у кемеровской пенсионерки 150 тысяч рублей на «судебные издержки»

Кемерово, 22 декабря. Жительница города Белово в Кемеровской области лишилась более 150 тысяч рублей. Неизвестный представился юристом и убедил 61-летнюю пенсионерку перевести средства на карту.

Мужчина сообщил, что женщине полагается компенсация за некачественные БАДы, купленные ею ранее. Мошенник объяснил, что необходимо погасить издержки за судебный процесс.

Пенсионерка перечислила деньги неизвестному и ждала компенсацию. Как отметили в ГУ МВД по Кемеровской области, звонок поступил из Москвы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, ведется расследование, пишет «Газета Кемерова».