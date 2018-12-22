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12:21 22 Декабря 2018

ФСБ ликвидировала членов ИГ на Ставрополье. Россия за неделю. ФАН-ТВ

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ФСБ сообщила о предотвращении четырех терактов против военных РФ и пресечении деятельности 25 террористических и экстремистских группировок

ФСБ ликвидировала членов ИГ на Ставрополье. Россия за неделю. ФАН-ТВ

За пять лет сотрудники военной контрразведки ФСБ России предотвратили четыре террористических акта, направленных против российских военнослужащих. Об этом сообщил глава данного департамента генерал-полковник Николай Юрьев. Он отметил, что специалисты военной контрразведки также предотвратили шесть преступлений террористической направленности и пресекли деятельность 25 террористических и экстремистских группировок.

ФСБ ликвидировала членов ИГ на Ставрополье

ФСБ ликвидировала членов ИГ на Ставрополье. Россия за неделю. ФАН-ТВ

Федеральная служба безопасности России провела спецоперацию в столице Ставропольского края. Сотрудники ФСБ ликвидировали членов запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство», оказавших сопротивление при задержании. Отмечается, что при проведении спецоперации ни один сотрудник сил безопасности не пострадал. 

Минтруд РФ запустит программу обучения предпенсионеров

ФСБ ликвидировала членов ИГ на Ставрополье. Россия за неделю. ФАН-ТВ

В российском министерстве труда разрабатывается программа обучения граждан предпенсионного возраста. Образовательный курс создан для людей, которым до выхода на заслуженный отдых остается пять лет и меньше. Он будет действовать в течение пяти лет после запуска и сможет охватить 7,5 млн человек. По подсчетам отраслевого министерства, примерно столько россиян находятся в предпенсионном возрасте. Программа предусматривает получение дополнительных навыков, полный перечень которых сформируют в январе. 

Москва выделит 12 миллиардов рублей на развитие и модернизацию российских дорог

ФСБ ликвидировала членов ИГ на Ставрополье. Россия за неделю. ФАН-ТВ

Правительство России выделит более 12-ти миллиардов рублей 27-ми регионам на развитие и модернизацию автомобильных дорог. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте кабинета министров. Отмечается, что больше восьми миллиардов рублей будет выделено 14-ти регионам на реализацию крупных и важных для общества и экономики проектов. Еще около трех миллиардов рублей получат девять российских регионов на ремонт и развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения. Пять субъектов России получат 623 млн рублей на строительство, восстановление и капремонт и ремонт уникальных дорожных сооружений. 

Новый год в СИЗО: Кокорин и Мамаев

ФСБ ликвидировала членов ИГ на Ставрополье. Россия за неделю. ФАН-ТВ

Горе-футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев встретят Новый год в тюрьме, так и не глотнув шампанского. Если тюремное начальство не снизойдет, спать им придется лечь не позже 22.00. Таков режим. Мосгорсуд отказался изменить футболистам меру пресечения. Судя по всему, неразлучная парочка уже адаптировалась к новым условиям, ведь во время заседания откровенно веселилась. Впрочем, узнав, что Новый год придется встретить в СИЗО, Мамаев и Кокорин приуныли. Ранее суд продлил арест Кокорина и Мамаева до 8 февраля 2019 года. Футболисты-хулиганы частично признали вину в избиении чиновника и водителя.

Госдума России приняла закон о декриминализации репостов

ФСБ ликвидировала членов ИГ на Ставрополье. Россия за неделю. ФАН-ТВ

Госдума России приняла в окончательном чтении пакет законов, декриминализирующих преступления, предусмотренных частью 1 статьи 282 Уголовного кодекса РФ. В том числе речь идет о наказаниях за репосты. Уголовное наказание по этой статье наступит, только если гражданин РФ ранее привлекался к административной ответственности за такое же нарушение в течение года. Впрочем, описанные законом действия, совершенные с применением насилия, с использованием служебного положения или в группе, эти изменения не затронут. 

Вице-премьер Виталий Мутко покидает пост президента Российского футбольного союза

ФСБ ликвидировала членов ИГ на Ставрополье. Россия за неделю. ФАН-ТВ

Вице-премьер Виталий Мутко покидает пост президента Российского футбольного союза. Эту должность он занимал более трех лет и с декабря 2017 пЕредал свои полномочия Александру Алаеву из-за дисквалификации, наложенной на Мутко Международным олимпийским комитетом. Она, к слову, связана с допинговыми скандалами в российской сборной на Олимпийских играх 2014 года. Решение об уходе Мутко для многих было неожиданным, для кого-то долгожданным, ну а кто-то и вовсе загрустил, ведь уходит эпоха мемов, связанных с министром.

 