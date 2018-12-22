ФСБ ликвидировала членов ИГ на Ставрополье. Россия за неделю. ФАН-ТВ

ФСБ сообщила о предотвращении четырех терактов против военных РФ и пресечении деятельности 25 террористических и экстремистских группировок За пять лет сотрудники военной контрразведки ФСБ России предотвратили четыре террористических акта, направленных против российских военнослужащих. Об этом сообщил глава данного департамента генерал-полковник Николай Юрьев. Он отметил, что специалисты военной контрразведки также предотвратили шесть преступлений террористической направленности и пресекли деятельность 25 террористических и экстремистских группировок.

ФСБ ликвидировала членов ИГ на Ставрополье Федеральная служба безопасности России провела спецоперацию в столице Ставропольского края. Сотрудники ФСБ ликвидировали членов запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство», оказавших сопротивление при задержании. Отмечается, что при проведении спецоперации ни один сотрудник сил безопасности не пострадал.

Минтруд РФ запустит программу обучения предпенсионеров В российском министерстве труда разрабатывается программа обучения граждан предпенсионного возраста. Образовательный курс создан для людей, которым до выхода на заслуженный отдых остается пять лет и меньше. Он будет действовать в течение пяти лет после запуска и сможет охватить 7,5 млн человек. По подсчетам отраслевого министерства, примерно столько россиян находятся в предпенсионном возрасте. Программа предусматривает получение дополнительных навыков, полный перечень которых сформируют в январе.

Москва выделит 12 миллиардов рублей на развитие и модернизацию российских дорог Правительство России выделит более 12-ти миллиардов рублей 27-ми регионам на развитие и модернизацию автомобильных дорог. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте кабинета министров. Отмечается, что больше восьми миллиардов рублей будет выделено 14-ти регионам на реализацию крупных и важных для общества и экономики проектов. Еще около трех миллиардов рублей получат девять российских регионов на ремонт и развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения. Пять субъектов России получат 623 млн рублей на строительство, восстановление и капремонт и ремонт уникальных дорожных сооружений.

Новый год в СИЗО: Кокорин и Мамаев Горе-футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев встретят Новый год в тюрьме, так и не глотнув шампанского. Если тюремное начальство не снизойдет, спать им придется лечь не позже 22.00. Таков режим. Мосгорсуд отказался изменить футболистам меру пресечения. Судя по всему, неразлучная парочка уже адаптировалась к новым условиям, ведь во время заседания откровенно веселилась. Впрочем, узнав, что Новый год придется встретить в СИЗО, Мамаев и Кокорин приуныли. Ранее суд продлил арест Кокорина и Мамаева до 8 февраля 2019 года. Футболисты-хулиганы частично признали вину в избиении чиновника и водителя.

Госдума России приняла закон о декриминализации репостов Госдума России приняла в окончательном чтении пакет законов, декриминализирующих преступления, предусмотренных частью 1 статьи 282 Уголовного кодекса РФ. В том числе речь идет о наказаниях за репосты. Уголовное наказание по этой статье наступит, только если гражданин РФ ранее привлекался к административной ответственности за такое же нарушение в течение года. Впрочем, описанные законом действия, совершенные с применением насилия, с использованием служебного положения или в группе, эти изменения не затронут.