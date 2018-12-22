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Сирия новости 22 декабря 12.30: ребенок ранен при взрыве в Идлибе, в «Рукбане» захвачено 16 террористов ИГ

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Сирия новости 22 декабря 12.30: ребенок ранен при взрыве в Идлибе, в «Рукбане» захвачено 16 террористов ИГ

Сирия, 22 декабря. При взрыве в Идлибе ранения получил ребенок, в «Рукбане» захвачено 16 террористов ИГ1, протурецкие боевики атаковали позиции SDF в Манбидже. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: перебросили подкрепление в Дейр-эз-Зор, ведут обстрел позиций радикалов в Идлибе и Хаме.

«Магавир ат-Таура»: захватили 16 террористов ИГ в «Рукбане».

Курды: потеряли четырех боевиков в Дейр-эз-Зоре.

Сирия новости 22 декабря 12.30: ребенок ранен при взрыве в Идлибе, в «Рукбане» захвачено 16 террористов ИГ

Провинция Алеппо

Сирия новости 22 декабря 12.30: ребенок ранен при взрыве в Идлибе, в «Рукбане» захвачено 16 террористов ИГ

Курдский источник передает в Twitter (@AzadiRojava), что протурецкие группировки атаковали позиции Демократических сил Сирии (SDF) на окраине Манбиджа.  

Ранее из данного района провинции Алеппо начали выходить ВС международной коалиции, в связи с чем представители курдских военизированных отрядов заявили о своей готовности передать город под власть официального сирийского правительства при условии предоставления жителям поселения возможности создания самоуправления.

Провинция Хомс

Сирия новости 22 декабря 12.30: ребенок ранен при взрыве в Идлибе, в «Рукбане» захвачено 16 террористов ИГ

Боевики незаконных вооруженных формирований «Магавир ат-Таура» и «Бригада мученика Ахмада аль-Абдо» захватили 16 террористов «Исламского государства»1, скрывавшихся в лагере беженцев «Рукбан». Об этом пишет оппозиционный Twitter-канал (@Step_Agency).

Напомним, «Рукбан» располагается внутри оккупированной США 55-километровой зоны вокруг американской военной базы «Ат-Танф». Фактически поселение находится во власти радикалов, подготовленных военнослужащими США. Боевики создают в лагере критическую гуманитарную ситуацию, чтобы вынудить поселенцев оказывать им поддержку.

Провинция Дейр-эз-Зор

Сирия новости 22 декабря 12.30: ребенок ранен при взрыве в Идлибе, в «Рукбане» захвачено 16 террористов ИГ

В восточной части провинции Дейр-эз-Зор не прекращаются столкновения между Демократическими силами Сирии (SDF) и террористами «Исламского государства». Военный Telegram-канал (@nors2017) сообщает, что в результате атаки радикальных исламистов на позиции курдов в районе Аль-Бусейры SDF потеряли четырех боевиков.

Подкрепление Сирийской арабской армии (САА) прибыло на территорию региона, пишет один из источников в своем микроблоге в Twitter (@IvanSidorenko1). Напомним, решение о переброске в Дейр-эз-Зор дополнительных сил было принято командованием САА после заявления США о выводе своих войск из подконтрольного SDF района, часть которого захвачена бандами ИГИЛ1.  

Провинция Идлиб

Сирия новости 22 декабря 12.30: ребенок ранен при взрыве в Идлибе, в «Рукбане» захвачено 16 террористов ИГ

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) пишет, что на территории провинции Идлиб прогремело два взрыва. Детонация СВУ произошла недалеко от города Маарет ан-Нуман. В результате инцидента ранения получил ребенок. Еще одна мина разорвалась на дороге между населенными пунктами Кафр Саджна и Шейх Дамс. Данных о пострадавших нет.

На западе региона зафиксированы столкновения между правительственными войсками САР и радикалами «Исламской партии Туркестана», передает информационное агентство Al-Masdar News.  

Провинция Хама

Сирия новости 22 декабря 12.30: ребенок ранен при взрыве в Идлибе, в «Рукбане» захвачено 16 террористов ИГ

В районе Аль-Гарби города Саламия неизвестный злоумышленник бросил гранату в здание школы, передает местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@SyriawatanNews). Сведений о пострадавших нет.

На севере провинции Хама продолжаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными группировками, пишет Orient News. По данным информагентства, правительственные войска САР атакуют укрепрайоны джихадистов в окрестностях поселений Аль-Латамина и Хасрая.   

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

Автор: Алексей Громов
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