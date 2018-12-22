Сирия новости 22 декабря 12.30: ребенок ранен при взрыве в Идлибе, в «Рукбане» захвачено 16 террористов ИГ

Сирия, 22 декабря. При взрыве в Идлибе ранения получил ребенок, в «Рукбане» захвачено 16 террористов ИГ1, протурецкие боевики атаковали позиции SDF в Манбидже. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: перебросили подкрепление в Дейр-эз-Зор, ведут обстрел позиций радикалов в Идлибе и Хаме.

«Магавир ат-Таура»: захватили 16 террористов ИГ в «Рукбане».

Курды: потеряли четырех боевиков в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Алеппо

Курдский источник передает в Twitter (@AzadiRojava), что протурецкие группировки атаковали позиции Демократических сил Сирии (SDF) на окраине Манбиджа.

Ранее из данного района провинции Алеппо начали выходить ВС международной коалиции, в связи с чем представители курдских военизированных отрядов заявили о своей готовности передать город под власть официального сирийского правительства при условии предоставления жителям поселения возможности создания самоуправления.

Провинция Хомс

Боевики незаконных вооруженных формирований «Магавир ат-Таура» и «Бригада мученика Ахмада аль-Абдо» захватили 16 террористов «Исламского государства»1, скрывавшихся в лагере беженцев «Рукбан». Об этом пишет оппозиционный Twitter-канал (@Step_Agency).

Напомним, «Рукбан» располагается внутри оккупированной США 55-километровой зоны вокруг американской военной базы «Ат-Танф». Фактически поселение находится во власти радикалов, подготовленных военнослужащими США. Боевики создают в лагере критическую гуманитарную ситуацию, чтобы вынудить поселенцев оказывать им поддержку.

Провинция Дейр-эз-Зор

В восточной части провинции Дейр-эз-Зор не прекращаются столкновения между Демократическими силами Сирии (SDF) и террористами «Исламского государства». Военный Telegram-канал (@nors2017) сообщает, что в результате атаки радикальных исламистов на позиции курдов в районе Аль-Бусейры SDF потеряли четырех боевиков.

Подкрепление Сирийской арабской армии (САА) прибыло на территорию региона, пишет один из источников в своем микроблоге в Twitter (@IvanSidorenko1). Напомним, решение о переброске в Дейр-эз-Зор дополнительных сил было принято командованием САА после заявления США о выводе своих войск из подконтрольного SDF района, часть которого захвачена бандами ИГИЛ1.

Провинция Идлиб

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) пишет, что на территории провинции Идлиб прогремело два взрыва. Детонация СВУ произошла недалеко от города Маарет ан-Нуман. В результате инцидента ранения получил ребенок. Еще одна мина разорвалась на дороге между населенными пунктами Кафр Саджна и Шейх Дамс. Данных о пострадавших нет.

На западе региона зафиксированы столкновения между правительственными войсками САР и радикалами «Исламской партии Туркестана», передает информационное агентство Al-Masdar News.

Провинция Хама

В районе Аль-Гарби города Саламия неизвестный злоумышленник бросил гранату в здание школы, передает местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@SyriawatanNews). Сведений о пострадавших нет.

На севере провинции Хама продолжаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными группировками, пишет Orient News. По данным информагентства, правительственные войска САР атакуют укрепрайоны джихадистов в окрестностях поселений Аль-Латамина и Хасрая.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)