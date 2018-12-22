Британский регулятор Ofcom выступает за героизацию дивизии СС

Британский медиарегулятор Ofcom обвинил телеканал Russia Today (RT) в нарушении правил вещания из-за несоблюдения принципа беспристрастности в семи программах, показанных в британском эфире за период с 17 марта по 26 апреля 2018 года. Всего медиарегулятором было проверено десять выпусков программ RT, и лишь в трех из них британские контрольные органы не усмотрели нарушений.

Показательно, что в список нарушений RT были внесены сюжеты о цыганских погромах на Украине и прославлении дивизии СС «Галичина». По мнению Ofcom, российский канал недостаточно полно «осветил позицию» погромщиков и почитателей дивизии СС, тем самым нарушив принцип беспристрастности.

В чем обвиняют RT

Список «нарушений» канала RT, опубликованный британским регулятором Ofcom, показателен сам по себе. Недовольство контрольных органов вызвали два новостных выпуска телеканала, три выпуска передачи Crosstalk и два эфира программы Sputnik. В трех программах, которые изучали представители Ofcom, нарушений найдено не было.

Так, в частности, Ofcom считает, что телеканал RT нарушил правила британского телевещания, поскольку дал в эфир новостного выпуска официальные заявления российского министерства обороны по обстановке в Сирии, после чего «не подверг их сомнению».

Вторым «вопиющим фактом» является то, что ведущий телеканала в прямом эфире перебил бывшего посла США в Сирии в момент его комментария.

Ну и наконец, два самых показательных случая, которые особенно интересны в плане обвинений Ofcom, основанных на якобы имевшем место нарушении «принципа беспристрастности» со стороны RT. Оба эти сюжета — о ситуации на Украине.

В новостном сообщении о цыганских погромах на Украине британский медиарегулятор усмотрел «недостаточное освещение» позиции погромщиков. То есть RT, конечно, показал темное нутро погромщиков, однако сделал это не в полной мере.

Ну а второй украинский сюжет RT повествовал о конкурсе детского рисунка в честь дивизии СС «Галичина», однако при этом «не представил альтернативной точки зрения». Надо полагать — точки зрения самой дивизии СС «Галичина» и ее нынешних почитателей.

Понятно, что даже для несведущего в хитросплетениях британского законодательства о СМИ эти эпизоды «обвинений» в адрес независимого СМИ представляются как минимум надуманными, и как максимум — выставляющими в негативном свете сам Ofcom. Но насколько эти обвинения сообразуются с положениями самих британских законов и кодексов СМИ?

Что же такое беспристрастность?

Категория «беспристрастности» (англ. impartiality), которая существует в британском медиаполе, достаточно размыта и неконкретна, несмотря на то что в контрольных положениях Ofcom ей посвящен целый раздел. Кроме того, из данного раздела есть сразу несколько отсылок, которые явно связывают принцип беспристрастности с целым рядом других правил работы британских СМИ — в частности, учетом конфликта интересов и практикой освещения уголовных преступлений и антисоциального поведения.

Так, одним из основных принципов беспристрастности, прописанным еще во введении к соответствующей главе, является следующий.

«Должная беспристрастность часто является чем-то большим, чем просто баланс между противоположными точками зрения. В частности, она не требует абсолютного нейтралитета в отношении каждого вопроса или отрыва от фундаментальных демократических принципов» — говорится в нем.

Такая трактовка прямо указывает на очевидное: редакция любого СМИ, действующего в Великобритании, отнюдь не обязана быть полностью «нейтральной» по отношению к фашистам и их жертвам, террористам и удерживаемым ими заложникам, погромщикам и разоренным ими ромам. В репортаже вполне допускается проведение весьма явных «красных линий», за которыми располагается зона уголовных, противоправных, а то и просто аморальных и безнравственных действий, которые получают соответствующую эмоциональную реакцию издания — и, как следствие, определенное освещение в самом материале.

Более того, в части уголовных преступлений и антисоциального поведения даже присутствует явный запрет на беспристрастность.

«СМИ должны обеспечивать практику, при которой материалы, которые могут поощрять или подстрекать к совершению преступления или приводить к беспорядкам, не включались бы в их продукты».

Таким образом, обвинение в «недостаточном освещении» позиции погромщиков, которые неоднократно разоряли таборы ромов в украинском Киеве, действуя без решения суда и фактически совершая уголовные деяния, вполне подпадает под положения этого принципа, который ограничивает любое британское СМИ в части подстрекания к совершению аналогичного преступления.

Еще интереснее вопрос с почитателями дивизии СС «Галичина», которая в структуре Третьего рейха весьма буднично входила в структуру войск СС, признанных впоследствии преступной организацией Нюрнбергским трибуналом. В контрольных же положениях Ofcom отдельно приведена статья 14 Европейской конвенции о правах человека, которая имеет регулирующий характер для деятельности британского регулятора.

«Пользование правами и свободами, признанными в настоящей Конвенции, должно быть обеспечено без какой бы то ни было дискриминации по признаку пола, расы, цвета кожи, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, принадлежности к национальным меньшинствам, имущественного положения, рождения или по любым иным признакам», — гласит она.

Это впоследствии прямо указано и в ограничениях для вещания, применяемых Ofcom.

«Внимание вещателей обращается на разделы… которые устанавливают уголовные преступления, связанные с передачей материала, возбуждающего ненависть, связанную с расой, религией или сексуальной ориентацией», — говорится в положении.

Таким образом, обвиняя канал RT в нарушении «беспристрастности» по отношению к дивизии СС «Галичина», Ofcom практически действует против своих собственных правил, которые обязывают его бороться с пропагандой расовой, национальной и социальной дискриминации, которой и отличились в свое время структуры СС.

Впрочем, такое двойственное отношение к фашизму и национал-социализму уже давно не новость — достаточно вспомнить весьма вялое осуждение маршей «ветеранов войск СС», которые вот уже которое десятилетие на регулярной основе проводятся в прибалтийских странах.

Бревно в своем глазу

Понятно, что обвинения в адрес RT носят исключительно политический характер и призваны еще больше поднять градус противостояния с Россией.

Интересно и то, что эта травля российского канала в Великобритании стартовала одновременно с разворачивающимся скандалом о влиянии британских спецслужб на СМИ в других странах. Оно осуществлялось в рамках программы Integrity Initiative за счет денег, распределяемых через еще один «картонный задник» спецслужб — некий The Institute for Statecraft.

Развитие скандала состоит в том, что созданная при финансировании правительства Великобритании группа по производству дезинформации о России Integrity Initiative и участники инцидента с Сергеем и Юлией Скрипаль в Солсбери пересекаются. Это установил британский правозащитник Крэйг Мюррей, бывший посол Великобритании в Узбекистане.

Так, в частности, одним из основных участников Integrity Initiative назван некто Пабло Миллер, который в свое время вербовал Сергея Скрипаля и являлся его куратором впоследствии, в момент проживания того в Великобритании. Миллер был не просто «причастен» к отравлению Скрипалей: его имя в течение 24 часов после инцидента со Скрипалями было защищено специальным уведомлением спецслужб, запрещающим средствам массовой информации упоминать его.

Сейчас же выяснилось, что Миллер активно участвует в финансируемой правительством организации, в чьи задачи входит распространение дезинформации о России. Как вы понимаете, история о том, что Миллер находится в «почетной отставке», после нахождения данных фактов была немедленно и эффектно дезавуирована.

Кроме того, Крэйг Мюррей, основываясь на своем знании английского истеблишмента, нашел еще несколько показательных фамилий, которые связаны с химической лабораторией в соседнем с Солсбери городке Портон-Даун, а также засветились в сотрудничестве с сирийскими «Белыми касками», не раз шедшими на прямые провокации с использованием химического оружия.

И это все, напомним, в рамках контактов вскрытой сети по глобальной дезинформации, финансируемой напрямую правительством Великобритании.

Но обвинения тем не менее идут в адрес RT. За «недостаточную» героизацию дивизии СС «Галичина» и отсутствие «альтернативной точки зрения» погромщиков, которая бы раскрыла нам правильность сожжения таборов ромов в теперь уже открыто нацистском Киеве.