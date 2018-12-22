Пропавшего школьника нашли мертвым в Новокузнецке

Новокузнецк, 22 декабря. Тело пропавшего 14-летнего подростка нашли в Новокузнецке, сообщили в СУ СКР по Кемеровской области.

На теле погибшего нет видимых признаков насильственной смерти, назначена судебная экспертиза. По предварительным данным, мальчик мог замерзнуть, пишет «Газета Кемерова».

Ранее сообщалось, что подросток ушел из школы 21 декабря около 15.30. Домой он не вернулся, в 23.00 родители обратились в правоохранительные органы. К полиции подключились волонтеры, пропавшего искали всю ночь.