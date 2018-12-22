Украинцев ждет сложная зима: в Киеве объявили о проблемах с закупкой газа

«Нафтогаз» Украины начнет 2019 год с минимальным остатком денежных средств на своих счетах, это в свою очередь усложняет закупку газа в пик отопительного сезона и приводит к ряду других проблем, об этом заявил глава компании Андрей Коболев. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«В 2018 году группа «Нафтогаз» имеет отрицательный чистый денежный поток. Мы войдем в 2019 год с минимальными остатками денежных средств, что затрудняет закупки газа в пик отопительного периода», — написал глава украинской газовой компании.

По словам Коболева, минимальное количество средств на счетах «Нафтогаза», помимо всего прочего, поставит под угрозу проекты по добыче газа, а также модернизацию газотранспортной системы Украины. Главная причина сложившейся ситуации, по его мнению, — продажа газа по льготным ценам.

«В общем, мы видим, что в 2019 нас ожидает дефицит ликвидности объемом 35,2 миллиарда гривен», — заключил топ-менеджер.

Обреченный режим Порошенко

Независимый политический и экономический аналитик, публицист Юрий Голубь в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что в ходе зимней президентской предвыборной компании газовая тема предсказуемо выходит на первый план. Конечно, конкретные цифры, рисующие бедственное положение «Нафтогаза», — хорошая иллюстрация для недавних высказываний Юлии Тимошенко о возможности продажи газотранспортной системы как о страховке «обреченного режима Порошенко».

«Конечно, можно предположить, что режим целенаправленно подводил госмонополию к состоянию, когда ее распродажа будет выглядеть оправданной. Такая махинация могла бы стать хорошим дембельским аккордом обанкротившейся власти. Однако не нужно считать, что Порошенко уже пакует чемоданы для побега. Очевидно, что в случае поражения его бизнес-империи придет конец, допустить это он не может», — пояснил эксперт.

Как бы то ни было, заметил политолог, ясно, что «украинцев ждет очень сложная зима». Из-за фанатично русофобской позиции режима, разорвавшего взаимовыгодные экономические связи с Россией, они рискуют замерзнуть в собственных домах. А загнанный в угол Порошенко становится особенно опасен.