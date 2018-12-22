Москва, 22 декабря. Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин назвал самый долгожданный закон осенней сессии нижней палаты парламента. Им оказался закон об отмене общероссийского роуминга.

Володин подчеркнул, что закон об отмене роуминга в стране поддержали все фракции Государственной думы, передают «Известия».

«Закон об отмене общероссийского роуминга, его ждали наши граждане, — констатировал спикер нижней палаты парламента. — Он касается фактически каждого жителя нашей страны».

Самыми активными депутатами, по мнению Володина, в прошедшую сессию стали Андрей Альшевских от «Единой России», Сергей Катасонов от ЛДПР, Алексей Куринный из КПРФ и Валерий Гартунг от «Справедливой России».

Накануне Володин призвал правительство в течение полугода проработать подзаконные акты закона «Об ответственном обращении с животными», чтобы он вступил в силу как можно скорее.