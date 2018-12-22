Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Срочная новость
Сирия: Иран назвал присутствие США «нелогичным источником напряженности»
Читать Новость
Россия
  /  Обновлено: 

Володин назвал самый долгожданный закон осенней сессии

40
0 Оставить комментарий

Володин назвал самый долгожданный закон осенней сессии

Москва, 22 декабря. Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин назвал самый долгожданный закон осенней сессии нижней палаты парламента. Им оказался закон об отмене общероссийского роуминга.

Володин подчеркнул, что закон об отмене роуминга в стране поддержали все фракции Государственной думы, передают «Известия».

«Закон об отмене общероссийского роуминга, его ждали наши граждане, — констатировал спикер нижней палаты парламента. — Он касается фактически каждого жителя нашей страны».

Самыми активными депутатами, по мнению Володина, в прошедшую сессию стали Андрей Альшевских от «Единой России», Сергей Катасонов от ЛДПР, Алексей Куринный из КПРФ и Валерий Гартунг от «Справедливой России».

Володин назвал самый долгожданный закон осенней сессии

Накануне Володин призвал правительство в течение полугода проработать подзаконные акты закона «Об ответственном обращении с животными», чтобы он вступил в силу как можно скорее.

Автор: Катерина Иванова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.