Володин назвал самый долгожданный закон осенней сессии
Москва, 22 декабря. Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин назвал самый долгожданный закон осенней сессии нижней палаты парламента. Им оказался закон об отмене общероссийского роуминга.
Володин подчеркнул, что закон об отмене роуминга в стране поддержали все фракции Государственной думы, передают «Известия».
«Закон об отмене общероссийского роуминга, его ждали наши граждане, — констатировал спикер нижней палаты парламента. — Он касается фактически каждого жителя нашей страны».
Самыми активными депутатами, по мнению Володина, в прошедшую сессию стали Андрей Альшевских от «Единой России», Сергей Катасонов от ЛДПР, Алексей Куринный из КПРФ и Валерий Гартунг от «Справедливой России».
Накануне Володин призвал правительство в течение полугода проработать подзаконные акты закона «Об ответственном обращении с животными», чтобы он вступил в силу как можно скорее.