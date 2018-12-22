«Выставляют американцев посмешищем»: Захарова ответила на новые заявления США о «вмешательстве» РФ

Москва, 22 декабря. Разведка США выставляет американцев «всемирным посмешищем», обвиняя Россию, Иран и Китай в якобы имевшем место вмешательстве в американские выборы в 2018 году, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Всемирным посмешищем выставляют американский народ те, кто имеет возможность влиять на принятие подобных решений», — отреагировала дипломат на новые обвинения США на своей странице в Facebook.

Она подчеркнула, что, продолжая такую политику, США нескоро станут «снова великими». По словам Захаровой, методы американских властей не вызывают ничего кроме презрения и брезгливости.

Ранее директор национальной разведки США Дэниел Коутс заявил, что спецслужба предполагает вмешательство России, Китая и Ирана в промежуточные выборы в США в 2018 году. Доклад, в котором содержатся такие обвинения, планируется передать в министерство внутренней безопасности и генпрокурору США.

США регулярно выдвигают в адрес России бездоказательные обвинения. В настоящее время в стране продолжается расследование так называемого «российского дела». В США утверждают, якобы Россия пыталась повлиять на выборы американского президента в 2016 году.

При этом, как обращал внимание МИД РФ, американская сторона до сих пор не смогла представить доказательств своих обвинений. Москва считает «российское дело» результатом внутриполитических распрей США.