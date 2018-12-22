Тарасова объяснила взрослением провал Медведевой на чемпионате России

Москва, 22 декабря. Причинами провала фигуристки Евгении Медведевой в короткой программе на чемпионате России могли стать взросление и перелет из Канады, считает известный российский тренер Татьяна Тарасова.

«Она взрослеет у нас на глазах, преодолевает очень сложный период в жизни. Эта неуверенность может идти от всего. От того, что приехала из Канады», — пояснила она в эфире Первого канала.

Тренер отметила, что в спорте бывают разные обстоятельства и думать о выигрыше или проигрыше не стоит.

После короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане Евгения Медведева занимает 14 место. Лидером по итогам короткой программы является олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова. Произвольную программу фигуристки-одиночницы представят в Саранске в субботу.