На покупку старых американских катеров хватит: в РФ отреагировали на выделение Киеву $10 млн

Соединенные Штаты планируют выделить ВМС Украины десять миллионов долларов в качестве дополнительной помощи после инцидента в Керченском проливе, об этом заявил представитель Государственного департамента Роберт Палладино. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Мы делаем это совместно с Литвой и Великобританией, которые также планируют увеличить помощь Украине в области безопасности», — заявил он.

Кроме того, дипломат призвал Российскую Федерацию вернуть Украине задержанные корабли и арестованных моряков, «держать Керченский пролив и Азовское море открытыми для транзита в украинские порты и из них, а также уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах, включая территориальные воды».

На покупку старых американских катеров хватит

Политолог Максим Жаров в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что «дополнительная помощь» ВМС Украины со стороны США выражается, очевидно, в продаже Киеву старых, подержанных американских катеров береговой охраны. Эксперт уверен, что этой суммы на покупку хватит.

«Именно на их покупку должны быть потрачены 10 млн долларов. После керченского инцидента численный состав ВМС Украины уменьшился как минимум на треть, поэтому американская рухлядь будет хорошим подспорьем Киеву. В целом данное решение находится в русле политики Дональда Трампа, который рассматривает мировую политику как цепь сделок, проводимых с максимальной прибылью для США», — пояснил Максим Жаров.

Политическая показуха

Оппозиционный украинский политик, координатор объединения «Боротьба» Алексей Албу в комментарии ФАН рассказал, что американская помощь Украине является политическим актом, призванным показать мировому сообществу поддержку режима Порошенко. Учитывая, что военный бюджет Украины в 2018 году составил около 165 миллиардов гривен (примерно 6 миллиардов долларов), то сумма в 10 миллионов выглядит довольно смешной. Эти деньги не повлияют на общую картину в украинской армии и являются скорее «политической показухой».

«Порошенко использует «военную карту» в своей избирательной кампании, и я могу предположить, что данная сумма может быть потрачена не на приобретение нового вооружения или амуниции, а на организацию избирательного процесса в закрытых спецучастках. С 3 декабря на Украине проходит сбор резервистов. Воинские части пополняются новыми служащими, которые не пойдут голосовать по месту жительства. Эта категория граждан выразит свое волеизъявление под надзором офицеров в специальных закрытых избирательных участках, созданных при военных частях. И поверьте, результаты у Порошенко там будут хорошие», — добавил Алексей Албу.

По этой причине, уверен собеседник агентства, есть все основания полагать, что данная помощь является вмешательством во внутренние дела Украины со стороны Соединенных Штатов Америки. Ведь помощь идет не на образование или покупку нового медицинского оборудования, а Минобороны. Впрочем, учитывая уровень коррупции на Украине, оппозиционер не уверен, что вся эта сумма будет потрачена по назначению.