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«Знатоки своего дела»: Путин поздравил энергетиков с профессиональным праздником

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«Знатоки своего дела»: Путин поздравил энергетиков с профессиональным праздником

Москва, 22 декабря. Президент России Владимир Путин поздравил действующих и бывших работников энергетической отрасли страны с Днем энергетика, сообщили в пресс-службе Кремля.

Президент поздравил российских энергетиков с профессиональным праздником. Он отметил, что работники этой сферы ответственно подходят к своим обязанностям и отлично справляются с поставленными задачами.

«В отечественной энергетической отрасли всегда работали и сегодня трудятся специалисты самой высокой квалификации — настоящие профессионалы и знатоки своего дела», — подчеркнул российский лидер.

«Знатоки своего дела»: Путин поздравил энергетиков с профессиональным праздником

Главными задачами российских энергетиков президент назвал строительство и модернизацию мощностей, а также сетевой инфраструктуры, внедрение передовых, энергоэффективных и инновационных технологий, а также повышение доступности услуг энергетической отрасли.

Автор: Катерина Иванова
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