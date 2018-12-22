Новак поставил перед энергетиками задачи на 2019 год

Москва, 22 декабря. Министр энергетики России Александр Новак в субботу поздравил сотрудников отрасли с профессиональным праздником. Он подвел итоги уходящего 2018 года, а также рассказал о задачах, которые энергетикам предстоит решить в наступающем 2019 году.

Новак подчеркнул, что обновление отрасли ведется «ускоренными темпами». Министр напомнил, что в течение года было введено 4,5 ГВт новых мощностей, построено свыше 28 тысяч километров ЛЭП, а в Калининградской области и в Крыму в эксплуатацию были введены пять новых электростанций. Также, как отметил Новак, в 2018 году в России появились первые ветропарки, а свою надежность российская энергетика доказала во время Чемпионата мира по футболу.

«В следующем году энергетикам предстоит на столь же высоком уровне обеспечить надежное энергоснабжение 29-ой Всемирной зимней универсиады в Красноярске», — приводит слова Новака ФБА «Экономика сегодня».

Министр отметил, что также в будущем энергетикам предстоит решать задачи в сфере развития инфраструктуры, модернизации, цифровизации, распределенной генерации. Кроме того, необходимо продолжить внедрение интеллектуальных систем управления электросетевым комплексом.

Ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак рассказал, как будет происходить сокращение нефтедобычи в России. Он отметил, что данный вопрос государство решит совместно с компаниями.