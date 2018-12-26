Сирия: прокурор Ракки рассказал ФАН о зверствах курдов на восточной стороне Евфрата

Дамаск, 26 декабря. Генеральный прокурор сирийской провинции Ракка Халил аль-Айдан дал интервью специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН), в котором рассказал о преступной деятельности курдских формирований.

По словам прокурора, в районах, где главенствуют курдские формирования, процветают репрессии. Курды ничем не отличаются от террористов — они ограбили почти всех мирных жителей и уничтожили практически 80% города. Это в свою очередь привело к вытеснению коренных жителей в соседние районы, где располагаются подразделения сирийской правительственной армии.

«Меня зовут Халил аль-Айдан, я — адвокат из Ракки. В Ракке есть 3 района, которые освободили САА, и мы открыли в них залы суда. А к востоку от Евфрата находятся войска СДС, они взяли позиции террористов ИГИЛ1 (деятельность запрещена в России — прим. ред. ФАН), но они ничем не лучше террористов», — заявил собеседник ФАН.

Аль-Айдан отметил, что в курдских регионах нет служб безопасности как таковых, в связи с этим сирийская демократия постоянно нарушается — людей запугивают, выгоняют из собственных домов и даже убивают. Арабское население используют в качестве живого щита в войне против радикальных группировок.

Многие преступления происходят ежедневно, число жертв со стороны так называемых Демократических сил Сирии становится все больше и больше.

«Да, происходят кражи и похищения, которые осуществляются войсками СДС ежедневно, особенно в арабских районах. Есть попытки выгнать арабов из своих районов», — заявил аль-Айдан.

Жители сирийской Ракки неоднократно выходили на демонстрации, направленные против курдских формирований. Простой народ призывал сирийскую армию войти в город и освободить его от курдов.

Стоит отметить, что жители сирийской провинции Хасака также неоднократно устраивали протесты против курдского руководства. Люди страдают из-за того, что им пытаются навязать новый язык и культуру, их детям не дают учиться в школе по государственной программе. В итоге они вынуждены ездить в учебные заведения, находящиеся в сотнях километров от них. Однако даже это далеко не всегда представляется возможным.

1 Организация запрещена на территории РФ.