Москва, 22 декабря. Российские и турецкие наблюдатели в Сирии зафиксировали 11 и семь случаев нарушения режима прекращения огня в провинциях Хама, Латакия, Алеппо и Идлиб. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном в субботу.

«Российской частью <…> зафиксировано 11 случаев стрельбы в провинциях: Хама — два, Латакия — два, Алеппо — два, Идлиб — пять», — уточняется в документе.

Турецкая сторона сообщила о двух нарушениях в Алеппо, об одном в Латакии и четырех в Идлибе.

Центр по примирению враждующих сторон в течение суток гуманитарных акций не проводил. Новые соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий с населенными пунктами и вооруженными формированиями не подписывались. В настоящее время число участвующих в соглашении населенных пунктов составляет 2518, вооруженных формирований — 234.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. На данный момент в стране ведется борьба с остатками незаконных вооруженных формирований. Основные силы террористической организации ИГ1 (запрещена в РФ) были разбиты при помощи российских военных. Сегодня наиболее остро стоят вопросы политического урегулирования сирийского конфликта, а также возвращения в страну беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.