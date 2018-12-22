Российский блогер Wylsacom назвал четыре лучших смартфона 2018 года

Москва, 22 декабря. Российский блогер Wylsacom или Валентин Петухов назвал четыре лучших смартфона уходящего 2018 года.

По словам Петухова, настоящим открытием для него в этом году стали четыре девайса. Лидером личного топа Wylsacom стал Huawei Mate 20 Pro. Он отметил, что смартфон стал «венцом этого года». Эксперт оценил отличную фотосоставляющую гаджета, отметив, что его камера является одной из самых лучших.

Второе место получил Apple iPhone XR. Петухов заметил, что смартфон хороший, но его губит цена.

«Если бы он был чуть дешевле, он мог бы завоевать сердца потребителя», — пояснил блогер.

На третье место Wylsacom разместил Xiaomi Mi 8. Он обратил внимание, что спрос на продукцию китайской компании растет.

«Люди поняли, чтобы сидеть в социальных сетях, делать фотографии и заниматься базовыми задачами, необязательно покупать iPhone, Samsung и многие другие бренды, — приводит его слова «Ньюинформ», — а есть китайцы, которые делают неплохо, зачастую очень неплохо и в свои деньги в принципе вкладывают все, что человек хочет получить от смартфона за этот прайс».

На четвертой строчке расположился Asus Max Pro второго поколения, который можно приобрести за 18 тысяч рублей. Блогер отметил, что смартфон обладает отличной батарейкой, большим экраном, мощным процессором и другими полезными характеристиками.