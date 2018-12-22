Сирия и обременительное присутствие США: почему Трамп выводит из САР американские войска

Первоначально очередное заявление американского президента Дональда Трампа о победе над «Исламским государством»1 (организация запрещена в России) и комментарии Белого дома о грядущем выводе войск из Сирии вызвали противоречивые впечатления. Похожие по содержанию декларации уже публиковались полгода назад, после чего количество американских войск и военных объектов в Сирии только увеличилось. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Однако последовавшие сообщения об отставке американского министра обороны Джеймса Мэттиса и начальника объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозефа Данфорда многое прояснили, особенно в свете опубликованного в СМИ открытого письма Мэттиса президенту. В нем уже практически бывший глава Пентагона заявляет о несогласии с политикой Трампа по отношению к союзникам и «стратегическим конкурентам».

Напрашивается очевидный вывод: президент США счел возможным наконец приступить к сокращению чрезвычайно обременительного для американской экономики и чрезвычайно прибыльного для американских генералов военного присутствия Соединенных Штатов в Сирии.

Как известно, в доле с шейхами арабских племен, игиловскими полевыми командирами и курдскими сепаратистами военные США обеспечивают путь караванов с черным золотом из Восточной Сирии в Турцию и Ирак.

На деньги американских налогоплательщиков созданы базы в Ат-Танфе, Джиср Эш-Шаддади, Румейлане, Камышлы, Телль-Абъяде, Рас Эль-Айне, Кобани и Манбидже, отряды спецназа США и частных военных компаний контролируют нефтяные поля в сирийских провинциях Хасака и Дейр-эз-Зор, пять тысяч военнослужащих США находятся в иракском Киркуке, а военно-транспортная авиация базируется в турецком Инджирлике. И в то же время все это — элементы огромной бизнес-схемы Пентагона по личному обогащению военного истеблишмента Соединенных Штатов.

Ракка и Мосул уже год лежат в руинах, в подконтрольных США районах ИГИЛ1 ежедневно проводит теракты, от нехватки еды и отсутствия медикаментов регулярно умирают дети беженцев, насильно удерживаемых проамериканскими боевиками в лагере «Эр-Рукбан» в Ат-Танфе, а также в лагерях перемещенных лиц на северо-востоке Сирии. А американские генералы и их сомнительные «союзники» продолжают получать выгоду на контрабанде углеводородов, оружия, культурных артефактов и, по некоторым данным, синтетических наркотиков.

Только на «крышевании» транзита контрабандной нефти с месторождений сирийского Заевфратья в этом году американские военачальники заработали не менее 270 миллионов долларов. Это годовой бюджет пяти тысяч рабочих мест на каком-либо технологичном производстве в самих Штатах. Именно эти прибыли являются главной причиной незаконного нахождения американских военных в Сирии, а не борьба с ИГИЛ или «иранская угроза».

Решение Трампа

Политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная Дипломатия» Евгений Валяев в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что Дональд Трамп еще во время своей предвыборной кампании говорил о планах выхода США из сирийского кризиса, поэтому большой новостью заявление американского президента о выводе войск из Сирии не является. Хотя после избрания президентом Дональд Трамп уже, казалось бы, начал получать удовольствие от американского военного присутствия в Сирии. Особенно ему был приятен запуск ракет по сирийским авиабазам, что принесло ему политических очков внутри страны.

«Активность американских военных в Сирии в последнее время была крайне низкой, но никто не мог спрогнозировать их столь скоропалительного вывода. Американцам было выгодно замораживание конфликта, им было выгодно нахождение сирийского кризиса в нынешнем подвешенном состоянии. Тем более выводу войск мешали близкие отношения с Израилем, которого настораживает укрепление Ирана в регионе.

Важной являлась и база Ат-Танф, на которой продолжали готовить вооруженную оппозицию Асаду. Большие надежды на американцев возлагали и курды, которые стремились под их прикрытием к созданию курдского квазигосударственного образования в Заевфратье. Удивились этому решению и европейские союзники американцев, оно стало для них неожиданным», — пояснил Евгений Валяев.

По словам эксперта, это решение далось Трампу очень сложно, ведь мы уже увидели первые внутриполитические последствия этого решения — подал в отставку глава Пентагона Джеймс Мэттис. А если учитывать, что Дональд Трамп во время избирательной кампании опирался на военные и промышленные американские элиты, то конфликт с Мэттисом означает, что действующий президент Соединенных Штатов может лишиться части своей поддержки со стороны военных. Предложил ли он им что-то взамен? Если считать Трампа специалистом по заключению сделок, то ответ в данном случае утвердительный.

«Можно предполагать, что Трамп вывел войска, но заключил предварительно сделку с военными и промышленными элитами, интересы которых могли бы пострадать от такого решения. Решение Мэттиса во многом эмоционально, так как опытный генерал, вполне возможно, выступал гарантом присутствия американских военных в регионе и был гарантом теневых нефтяных сделок там. Этому было посвящено обращение главы Минобороны РФ Сергея Шойгу к американскому военному руководству, которое проливало след на контрабанду углеводородного сырья за пределы Сирии с подконтрольных американцам районов Заевфратья», — добавил Евгений Валяев.

По словам эксперта, Дональда Трампа вряд ли устраивало то, что военные силы США, которые находятся в регионе на американские налоги, занимаются сомнительными сделками, не преследуя при этом государственные интересы. Следующий шаг может не заставить себя долго ждать — Дональд Трамп может начать вывод войск США из Афганистана.

«Если продолжать теорию сделок, то стоит порассуждать о том, что Трамп получит взамен выхода США из Сирии. В регионе остается несколько партнеров американцев. В первую очередь, это Израиль, у которого опасения вызывает активность Ирана. Во-вторых, это Турция, — и эта страна играет более важную роль в регионе, чем Израиль. Турции было очень важно ослабить курдов, и уход американцев прямым образом их ослабит. Возможная сделка между Трампом и Эрдоганом может заключаться в таком случае в ослаблении сближения Турции с Россией, например, по вопросу энергетического сотрудничества. Но в таком случае, если Анкара резко ослабит контакты с Москвой, то усилится взаимодействие Москвы и Тегерана, что вызовет еще большие беспокойства у Израиля, чего Вашингтон допустить не может», — рассказал Евгений Валяев.

Эксперт заметил, что на этом сложном фоне Трамп не мог заключить однозначно выгодную для себя сделку, чтобы при этом не пострадали и интересы союзников в регионе. У этого решения скорее внутриполитические цели, чем внешнеполитические. Дональд Трамп исполняет свои предвыборные обещания, ослабляя дорогостоящее американское присутствие в качестве мирового жандарма. Политика изоляционизма, которой придерживается Трамп, находит свое воплощение как в экономике, так и во внешней политике США.

«При этом не будет происходить снижения военных затрат. Американские военные и промышленные элиты не могут пострадать от действий Трампа, так как они является его опорой. В этом случае военные затраты не будут уходить на содержание дорогостоящих миссий по всему миру, а сосредоточатся внутри страны для модернизации американской военной мощи. Тем более, что Россия, по сообщениям разведки США, проводит успешные тестирования сверхзвуковой противокорабельной ракеты «Циркон», против которой Соединенные Штаты в данный момент не имеют защиты. Если учесть, что ДРСМД и ДСНВ заканчивают свое существование, то гонка вооружений будет неминуема», — добавил Евгений Валяев.

По словам эксперта, для России исход США из региона является важным результатом, который обязательно повлияет на скорейший приход Сирии к мирному политическому процессу. Хотя не стоит исключать, что Вашингтон продолжит давление на официальный Дамаск уже через дипломатические каналы, оказывая влияние на оппозицию и спецпредставителя ООН по сирийскому урегулированию. Но в любом случае, ключевые решения по будущему Сирии отныне будут сосредоточены в руках России, Турции и Ирана.

«России необходимо как можно скорее подписать с Дамаском дорожные карты по сотрудничеству в области промышленности, энергетики и торговли. Российское присутствие в Сирии не должно уменьшаться со временем. С течением процесса урегулирования конфликта Россия должна быть представлена в Сирии не военным присутствием, а связать себя с Дамаском тесным гуманитарным и экономическим сотрудничеством», — заключил Евгений Валяев.

1 Организация запрещена на территории РФ.