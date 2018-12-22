Киев, 22 декабря. Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий провел встречу с послом США на Украине Мари Йованович. На ней стороны обсудили отношения церкви и государства, а также право граждан на свободу вероисповедания.

Как сообщает информационно-просветительский отдел канонической Украинской православной церкви, переговоры Онуфрия с послом состоялись в пятницу в Киево-Печерской лавре.

«Во время встречи был обсужден ряд актуальных вопросов церковной жизни, церковно-государственных отношений, а также обеспечения права на свободу вероисповедания», — говорится в сообщении.

Накануне Верховная рада приняла закон, который может лишить УПЦ МП названия. Согласно ему, канонической церкви могут запретить именоваться «украинской». Закон был передан на подпись президенту страны Петру Порошенко. УПЦ МП обратилась к главе государства с просьбой заблокировать закон. Эксперты считают, что переименование положит начало «рейдерскому захвату» храмов УПЦ МП и усугубит раскол на Украине.

Киевские власти добиваются автокефалии для неканонической церковной структуры. 15 декабря в Киеве прошел так называемый «объединительный собор», на котором главой «новой церкви» был избран Епифаний Думенко. На мероприятии присутствовали только два представителя канонической церкви.

Церковная реформа необходима Киеву, чтобы усилить контроль над религиозной сферой и получить возможность влиять назначения руководства в церкви. УПЦ МП не поддерживает стремления властей к автокефалии. За свою независимую позицию она подвергается гонениям.