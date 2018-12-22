Националисты планируют 1 января марш в Киеве в честь дня рождения Бандеры

Киев, 22 декабря. Украинские националисты в Киеве хотят провести 1 января марш, приуроченный ко дню рождения Степана Бандеры.

Украинская националистическая партия «Свобода» заявила о намерении провести в столице страны марш, посвященный дню рождения лидера запрещенной в России «Организации украинских националистов» «Украинской повстанческой армии». Представители партии написали в Facebook о том, что запланированное мероприятие состоится 1 января в 19.00 часов.

Напомним, ранее Верховная рада утвердила список праздничных дат в 2019 году. В перечень вошла 110-я годовщина со дня рождения националиста Бандеры. В МИД РФ отметили, что это решение властей является проявлением «презрительного отношения к украинскому народу», большинство из которого не считают Бандеру «героем».