Сирия: дети Дамаска делают елки своими руками — видео ФАН

Дамаск, 23 декабря. Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) побывал на благотворительном мероприятии для детей, которое прошло в Дамаске. Ребятам предложили нарисовать елки, чтобы они вспомнили о духе волшебства, который приходит каждый Новый год.

Многие дети Сирии тяжело переносят последствия войны психологически. Подобные мероприятия нацелены на то, чтобы помочь им постепенно вернуться к своей обычной жизни и забыть о тяжелых годах.

По словам психолога Гады Хаддад, рисунок является средством выражения, которое, как правило, отражает внутренние переживания ребенка, его потери и лишения. Изобразительное творчество помогает детям выразить себя и научиться взаимодействовать с окружающей средой. Проводимые в Дамаске занятия по рисованию необходимы для того, чтобы ребенок постепенно начал воспринимать свой дом как безопасное место.

В данный момент в сирийской столице проходит множество программ, нацеленных на психологическую поддержку детей, среди них «арт-терапия», выставка «Детские рисунки и война». Все они помогают специалистам понять, что происходит во внутреннем мире ребенка, пережившего тяжелые годы военного конфликта в САР.

Стоит отметить, что Дамаск — далеко не единственное место в сирийской республике, где сейчас активно готовятся к Новому году и Рождеству. Буквально неделю назад жители сирийского города Рабра, расположенного на сирийско-ливанской границе в районе провинции Хомс, зажгли рождественскую елку на главной площади.

Кроме того, жители расположенного в провинции Хама христианского города Скальбия, также активно готовятся к празднованию Рождества и Нового года. Гигантская елка была установлена неделю назад назад на главной площади города в присутствии большого числа местных жителей. По словам священника греческой православной церкви, отца Луиса Искафа, «новогодняя елка не что иное, как символ обновления жизни». Таким образом, жители города надеются на то, что не только в Скальбии, но и в других регионах страны мир и безопасность будут восстановлены.