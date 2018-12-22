Украина и НАТО усилят сотрудничество в 2019 году

Москва, 22 декабря. Украина и НАТО намерены усилить сотрудничество в 2019 году. Соответствующая договоренность была достигнута на заседании совместной рабочей группы, передает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины.

«По результатам заседания стороны <…> договорились об интенсификации сотрудничества в 2019 году», — говорится в сообщении.

Как уточняется, Киев рассчитывает более интенсивно сотрудничать с альянсом по вопросам внедрения технических стандартов НАТО, профессиональной подготовки персонала, а также в области совершенствования системы безопасности хранения ракет и боеприпасов.

Также на заседании были определены основные направления реализации Дорожной карты оборонно-технического сотрудничества Украина-НАТО.

Украина взяла курс на сближение с НАТО после государственного переворота в стране четыре года назад. В декабре 2014 года Верховная рада отказалась от внеблокового статуса страны. Осенью курс на вступление в НАТО и Евросоюз был закреплен в украинской конституции.

Киевские власти регулярно заявляют о присоединении страны к блоку и ЕС в «ближайшее время». В июле президент Украины Петр Порошенко заверил, что государство вступит в ЕС до 2025 года. Однако европейские политики прогнозы Киева не поддерживают.

Как считает европейский комиссар по политике соседства и расширению Евросоюза Йоханнес Хан, говорить о членстве Украины в ЕС в ближайшие годы едва ли возможно. По мнению экспертов, также Украина не сможет стать членом НАТО в ближайшие 20 лет. По словам экс-генсека альянса Андерса Фог Расмуссена, для присоединения к блоку Киев необходимо достичь ряда критериев.