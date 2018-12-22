Семь ракет «Союз» планируют запустить с космодрома «Куру» в течение двух лет

Москва, 22 декабря. Семь российских ракет-носителей «Союз» планируют запустить с французского космодрома «Куру» в течение ближайших двух лет. Об этом сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

«В 2019 году намечаются четыре пуска «Союзов» с Куру, в 2020 году — три пуска», — уточнил он в беседе с РИА Новости.

По его словам, ракеты должны вывести на орбиту 115 спутников: в феврале «Союз» отправит на орбиту шесть британских спутников связи OneWeb, в апреле — четыре британских аппарата связи O3b. Итальянский спутник CSG-1 и европейский CHEOPS рассчитывают вывести на орбиту в октябре, 34 спутника OneWeb — в ноябре.

Пуски российской ракеты «Союз» с космодрома «Куру» производятся с 2011 года. За это время с французского космодрома ракета была запущена 20 раз. Ранее сообщалось, что ракета-носитель «Союз-СТ» успешно вывела на орбиту спутник французской разведки CSO-1.