Москва, 22 декабря. США заявили о передаче ВМСУ 10 миллионов долларов после инцидента в Керченском проливе. Россияне обратили внимание, что на самом деле это «заказчик оплачивает исполнителю выполненную работу».

Представитель Госдепартамента Роберт Палладино объявил о дополнительной помощи Украине. По его словам, в Штатах приняли это решение после инцидента на Азове. Сумма помощи достигает 10 миллионов долларов.

Россияне в Сети объяснили, что это не помощь, а оплата проделанной работы. Следовательно, легко вычислить, кто является заказчиком провокации, совершенной ВМСУ.

«Не премия, а оплата за проделанную работу!» — написали они в Сети.

«Теперь понятно кто заказчик, — констатируют пользователи. — Компенсируют затраты».

Напомним, что затратами Украины после инцидента в Керченском проливе стали три корабля — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», которых после нарушения российской границы задержали пограничники.

«Нормально продали ржавые корыта», — пошутили в Интернете.

Пользователи также выразили мнение, что работа была проделана Киевом недостаточно качественно. В идеале, кто-то из украинских военных моряков должен был умереть, чтобы в их смерти можно было обвинить Россию. Такую точку зрения высказал президент РФ Владимир Путин во время большой пресс-конференции.

«Ну теперь все понятно, — отметили россияне. — Таки мы имели видеть цирковое представление шапито. Теперь пришло время зрителям раскошелиться, и гонорар попер. Правда, исполнение номера подкачало, но афиша была ого-го. Но то ли еще будет с нынешним анонсом на смертельный номер. Оркестр, туш, парад алле, билеты все распроданы. Участвуют все желающие, кроме организаторов-затейников».

Пользователи также выразили мнение, что России тоже стоит нарушить госграницу где-нибудь около берегов США и посмотреть на реакцию Вашингтона.

«Надо России в Мексиканском заливе такую же акцию провести, — констатировали они. — И нам денежек дадут».

Напомним, 25 ноября корабли ВМСУ совершили провокацию в Керченском проливе. Они нарушили госграницу Российской Федерации. Российская сторона несколько раз призывала украинские военные суда прекратить движение, однако они продолжали опасное маневрирование. В результате корабли-нарушители были задержаны, а их экипажи арестованы. За нарушение границы против них было возбуждено уголовное дело. Киев заявил,что произошедшее на Азове является проявлением так называемой «российской агрессии».