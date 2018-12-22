Луганск, 22 декабря. Украинские силовики нарушили перемирие в Луганской народной республике четыре раза за минувшие сутки, сообщает в субботу пресс-служба Народной милиции ЛНР.

Как уточнили в ведомстве, обстрелам подверглись позиции ЛНР в населенных пунктах Сокольники, Желобок, Калиновка и Донецкий. ВСУ вели огонь, используя минометы калибром 120 и 82 миллиметра, вооружение БМП-1, гранатометы и стрелковое оружие. Всего по территории республики было выпущено около 80 снарядов.

Киев начал военную кампанию против Луганской и Донецкой народных республик весной 2014 года после того, как ЛНР и ДНР объявили о своей независимости. За это время жертвами вооруженного конфликта, по данным ООН, стали более 10 тысяч человек.

Для урегулирования ситуации в Донбассе были подписаны минские соглашения, неоднократно вводился режим прекращения огня. Однако из республик продолжают поступать сообщения о регулярных обстрелах со стороны ВСУ.