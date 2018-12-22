Москва, 22 декабря. Рождественскую «елку» провели для детей-инвалидов в Дамаске волонтеры христианского Общества царицы Зенобии. Праздник прошел в Храме пророка Ильи.

Как напомнила представитель общества Хадия Сулейман, в преддверии Рождества особенно важно вспомнить о тех, кто нуждается в празднике больше всего. По ее словам, «елка» - редкая возможность для детей с ограниченными возможностями оказаться в центре внимания.

«Мы пришли сюда для того, чтобы вместе подарить этот праздник детям с ограниченными возможностями. Для многих из них это единственная возможность оказаться в центре внимания», — пояснила представитель фонда.

Отец Йохан Шхаде — настоятель храма, где прошла «елка» — подчеркнул, что сейчас Дамаск впервые за семь лет встречает Рождество в мирной обстановке. Несмотря на это, как добавил священнослужитель, забота о детях-инвалидах не прекращалась все это время.

На организованном волонтерами празднике также присутствовали представители Центра враждующих сторон. Они подарили детям тульские пряники.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Сейчас в стране ведется борьба с остатками незаконных вооруженных формирований. Основные силы террористической организации ИГ1 (запрещена в РФ) были разбиты в Сирии при содействии российских военных. Сегодня наиболее остро стоят вопросы мирного урегулирования и возвращения в страну беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.