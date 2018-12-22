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Экономика

Стало известно, сколько богатейшие люди мира потеряли в 2018 году

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Стало известно, сколько богатейшие люди мира потеряли в 2018 году

Москва, 22 декабря. Богатейшие люди мира в 2018 году стали беднее на 511 миллиардов долларов, передает агентство Bloomberg. Отмечается, что наименьшие убытки понесли российские бизнесмены.

Эксперты оценили суммарное состояние 500 самых богатых в мире людей. Как сообщает агентство, потери предпринимателей связаны со снижением стоимости акций компаний. По последним данным, суммарное состояние богачей сократилось до 4,7 триллиона долларов с 5,6 триллиона долларов в первой половине года.

При этом состояние 25 самых богатых людей России, по оценке Bloomberg, сократилось «лишь немного», на 2%, и составило 255 миллиардов долларов. В то же время совокупное состояние американских миллиардеров стало меньше на 5,9%.

Агентство отмечает, что в целом 2018 год был неудачным для бизнесменов всего мира. Также убытки понесли азиатские и европейские бизнесмены, а также входящие в список 500 самых богатых людей предприниматели из Бразилии и Мексики.

Автор: Василий Котов
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