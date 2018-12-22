В США признали превосходство «Арматы» над танками НАТО

Москва, 22 декабря. Американские эксперты признали превосходство российского танка Т-14 «Армата» над танками США. По словам военного специалиста Уилла Флэннигена, представленная в 2015 году российская машина показала, насколько устарели главные боевые танки альянса — британский Challenger 2 и американский M1A2 Abrams.

В частности, российский танк превзошел западных конкурентов по таким критериям, как живучесть, огневая мощь и мобильность, передает The National Interest. Живучесть «Арматы» обеспечивается не только привычной броней, но и комплексом активной защиты, который, как отметил американский аналитик, является одним из самых революционных средств.

В то же время для защиты танков НАТО продолжают использовать блоки динамической защиты, которые утяжеляют и без того не самые легкие машины. Как подчеркивает Флэнниген, отсутствие системы активной защиты у Challenger 2 и M1A2 показывает, что в сфере применения эффективных и легких систем защиты западное танкостроение осталось далеко позади российского.

Кроме того, к танкам НАТО существует немало вопросов об их боевой эффективности. В отличие от российского Т-14, оснащенного многоцелевой 125-миллиметровой гладкоствольной пушкой 2А82-1М, они не могут стрелять противотанковыми управляемыми ракетами.

Что касается мобильности, пишет Флэнниген, «Армата» оснащена улучшенной подвеской и дизельным двигателем, которые обеспечивают высокую стратегическую мобильность машины и хороший запас хода. В то же время большой вес — свыше 50 тонн — помеха для эффективного развертывания M1A2 и Challenger 2.

Как заключает The National Interest, бронетанковые машины НАТО после появления модернизированной «Арматы» оказались в крайне невыгодном положении, и Великобритании и США придется предпринять специальные меры, чтобы догнать новые технологии, продемонстрированные российским танком.

Ранее американские эксперты оценили новую российскую ракету 40Н6 для С-400. По их мнению, ракета может изменить баланс сил в мире. Кроме того, в США признали, что Вашингтон не может составить конкуренцию России в Арктике. Американскую сторону подводит флот: в отличие от РФ США располагают только двумя ледоколами, причем не самыми эффективными.