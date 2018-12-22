Полиция задержала подозреваемых в запуске дронов над лондонским «Гатвиком»

Лондон, 22 декабря. Двое подозреваемых в организации «атаки дронов» на лондонский аэропорт «Гатвик» задержаны в Великобритании. Об этом сообщила в субботу полиция Сассекса.

По словам правоохранителей, подозреваемые были задержаны накануне в 22.00 вечера по местному времени (01.00 по Москве). О подробностях задержания не сообщается. В аэропорту «Гатвик» продолжают действовать повышенные меры безопасности.

В течение двух дней аэропорт «Гатвик» в Лондоне был заблокирован из-за «атаки дронов». Два беспилотных летательных аппарата появлялись над взлетно-посадочными полосами. Из-за этого самолеты не могли приземляться и вылетать. В среду из британской столицы не смогли вылететь 10 тысяч человек, в четверг — 100 тысяч пассажиров. Разблокировать работу аэропорта удалось только в пятницу.