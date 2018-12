ЕС на полгода продлил санкции против России | 22 декабря | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

ВМС Ирана запустили ракеты вблизи американского авианосца

Военно-морские силы Ирана произвели запуск ракет в Персидском заливе недалеко от американского атомного авианосца ВМС США John C. Stennis и сопровождающих его кораблей. Об этом сообщает Associated Press. По информации издания авианосную группу сопроводили 30 кораблей Корпуса стражей исламской революции. Associated Press отмечает, что американские корабли впервые вошли в акваторию Персидского залива со времени выхода Вашингтона из ядерной сделки с Ираном.