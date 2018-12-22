ЕС на полгода продлил санкции против России | 22 декабря | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

ЕС на полгода продлил санкции против России Европейский союз продлил экономические санкции против России на полгода. Ограничительные меры будут действовать до 31 июля следующего года, говорится в заявлении Совета ЕС. В заявлении говорится, что данное решение было принято в связи с тем, что нет «никакого прогресса в реализации минских соглашений». Напомним, Евросоюз ввел экономические санкции против Москвы в июле 2014 года после гибели малазийского Boeing над Донбассом. С тех пор Евросоюз каждые шесть месяцев продлевает ограничительные меры против России.

США после Керченского инцидента выделят Украине 10 млн долларов на военные цели В Госдепартаменте США заявили о том, что выделят Украине помощь в размере 10 млн долларов после инцидента в Керченском проливе. О намерении оказать Киеву финансовую поддержку после Керченского инцидента заявил представитель Госдепартамента США Роберт Палладино. «Госдепартамент предоставит дополнительные 10 миллионов долларов военного финансирования для дальнейшего выстраивания военно-морского потенциала Украины. Мы делаем это совместно с Литвой и Великобританией, которые также планируют увеличить помощь Украине», — рассказал американский чиновник.

ВМС Ирана запустили ракеты вблизи американского авианосца Военно-морские силы Ирана произвели запуск ракет в Персидском заливе недалеко от американского атомного авианосца ВМС США John C. Stennis и сопровождающих его кораблей. Об этом сообщает Associated Press. По информации издания авианосную группу сопроводили 30 кораблей Корпуса стражей исламской революции. Associated Press отмечает, что американские корабли впервые вошли в акваторию Персидского залива со времени выхода Вашингтона из ядерной сделки с Ираном.