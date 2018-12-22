На Украине в разгар отопительного сезона могут возникнуть перебои с газом

Киев, 22 декабря. Руководитель украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что на пике отопительного сезона в стране могут возникнуть перебои с закупкой газа, а также «другие проблемы».

По словам Коболева, к осложнениям может привести финансовое положение «Нафтогаза», на счетах которого к началу нового года остается минимальное количество средств.

«В 2018 году группа «Нафтогаз» имеет отрицательный чистый денежный поток. Мы войдем в 2019 год с минимальными остатками денежных средств, что затрудняет закупки газа», — написал Коболев в Facebook.

Одной из причин сложившейся ситуации руководитель компании-монополиста называет, что «Нафтогаз» вынужден продавать газ по льготным тарифам, разницу в цене по которым обязуется компенсировать государство, но своих обязательств — не выполняет.

По оценке Коболева, дефицит ликвидности возглавляемой им компании в будущем году может превысить 35 млдр гривен, что ставит под угрозу не только закупку топлива, но и реализацию инфраструктурных проектов.

Напомним, ранее депутат Верховной рады, член фракции «Блок Петра Порошенко» Леонид Козаченко предлагал продать «Нафтогаз» из-за его огромных долгов, на погашение которых, по оценке экспертов, может уйти не менее трех лет.