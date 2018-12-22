Керченский инцидент может повториться в Арктике — СМИ Германии

Берлин, 22 декабря. Повторение Керченского инцидента станет возможным, если США чересчур активно примутся защищать «свободу навигации» в тех районах Северного Ледовитого океана, которые прилегают к побережью России.

Об усиливающемся противостоянии в Арктике рассуждает немецкое издание Telepolis, журналисты которого отмечают, что с 2013 года Россия наращивает свое присутствие в регионе, размещая там новые морские и авиабазы, вводя в строй ледоколы, осваивая Заполярье.

В свою очередь, об интересах в Арктике заявляют Соединенные Штаты и страны НАТО. Так, командующий Вторым флотом США вице-адмирал Эндрю Льюис неоднократно упоминал о том, что американские ВМС готовы к действиям на «спорных территориях» в ответ на военное присутствие там России.

Как отмечают авторы статьи, инцидент в Керченском проливе доказал, что Москва готова «действовать агрессивнее», отстаивая свои интересы, и в будущем повторение ситуации станет вероятным, если требования России будут нарушены.

Издание выражает мнение, что учения НАТО «Единый трезубец», которые не так давно прошли в северных широтах доказывают, что геополитические интересы альянса в Арктике для него куда важнее ситуации на Украине.

Напомним, в ноябре нынешнего года три корабля ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу РФ в Керченском проливе. Экипажи кораблей проигнорировали требование ФСБ РФ о немедленной остановке и продолжили опасное маневрирование. Российские пограничники были вынуждены применить оружие и силой остановить украинские суда. В результате корабли были задержаны, а их экипажи — арестованы по подозрению в незаконном пересечении границы РФ.

В Киеве незамедлительно объявили действия пограничников РФ «российской агрессией». В Москве неоднократно подчеркивали, что Пограничная служба ФСБ действовала в строгом соответствии с законодательством и поставленной задачей по охране государственных рубежей страны, отмечая, что Украина пошла на сознательную провокацию.