Помпео рассказал о своем недоверии к России

Вашингтон, 22 декабря. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что не доверяет большинству заявлений, сделанных Москвой.

Комментируя новости о выводе американских войск из Сирии, пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова рассказала журналистам, что российское внешнеполитическое ведомство расценивает этот как хороший шанс на дальнейшее урегулирование ситуации в Сирийской Арабской Республике.

В ответ на это сообщение российского МИД, госсекретарь США Майкл Помпео сообщил журналистам, что не склонен доверять ему.

«Я не очень доверяю российским заявлениям почти по всему», — сказал Помпео в интервью журналисту американской радиостанции NPR.

Госсекретарь добавил, что Соединенные Штаты обещали уничтожить ИГИЛ1 (организация запрещена в РФ) и «добились этого».

Напомним, о разгроме террористических подразделений «Исламского государства»1 (запрещена в РФ) президент России Владимир Путин объявил еще в декабре прошлого года, подчеркнув необходимость перехода к политическому этапу урегулирования ситуации в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.