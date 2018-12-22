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Гандзюк могли убить из-за незаконной вырубки леса — СБУ

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Гандзюк могли убить из-за незаконной вырубки леса — СБУ

Херсон, 22 декабря. В СБУ заявили, что поводом для убийства херсонской чиновницы Екатерины Гандзюк могла стать ее позиция по факту незаконной вырубки леса в регионе и разоблачение причастности местных чиновников.

«Правоохранителями отрабатывается одна из следственных версий… в связи с ее активной гражданской позицией относительно незаконной вырубки леса на территории Херсонщины и разоблачения причастных к этой преступной схеме должностных и служебных лиц органов власти и местного самоуправления Херсонской области», — сообщают в СБУ.  

Сотрудники Службы безопасности Украины установили, что хищения леса в Херсонской области маскируются под санитарную вырубку после пожаров, а ряд местных чиновников покрывает «черных лесорубов».

В связи с выявленными фактами фигурантам уголовного дела было выдвинуто обвинение в умышленном убийстве, расследование продолжается.

Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, советника мэра Херсона Екатерину Гандзюк облили кислотой летом нынешнего года — она получила сильнейшие ожоги и скончалась через несколько месяцев.

Автор: Виталий Рыжков
© 2018 Федеральное агентство новостей
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