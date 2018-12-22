Курс доллара к рублю стал самым высоким за последние 3 месяца

Москва, 22 декабря. Рубль падает в цене на фоне снижения стоимости нефти и превысил отметку в 69 р за доллар впервые с 12 сентября.

К моменту закрытия торгов на Московской бирже курс доллара к рублю вырос на 1,05% по отношению к предыдущему дню. Рубль торговался на отметке в 69,001 за один доллар.

Также укрепился и курс евро, изменившись в течение биржевого дня на 0,29% — до 78,55 рублей за один евро.

Эксперты отмечают, что российский рубль дешевеет на фоне снижения цен на нефть на мировом рынке. Так, баррель «черного золота» марки Brent опускался в цене в течение дня до отметки в 52,79 долларов.

Одна из причин удешевления нефти, как утверждают специалисты, рост количества действующих буровых установок в США. По мнению аналитиков, рубль мог «просесть» в цене еще более серьезно, но спрос на российскую валюту поддерживается приближением пика налогового периода в России.

По прогнозам, в ближайшее время нефть может подешеветь до отметки в 50 долларов за баррель, что еще сильнее ослабит рубль.