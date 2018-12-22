В Сети высмеяли Порошенко за празднование юбилея «украинского» АН-225

Киев, 22 декабря. Интернет-пользователи бурно отреагировали на твит президента Украины Петра Порошенко, в котором тот назвал АН-225 «украинским гигантом».

«Настоящий великан, обладатель абсолютного рекорда грузоподъемности — и вообще 240 мировых авиарекордов — все это наша легендарная и уникальная «Мрия», — написал Порошенко в Twitter.

Справжній велетень, володар абсолютного рекорду вантажопідйомності – і загалом 240 світових авіарекордів – все це наша легендарна і унікальна «Мрія». Український гігант АН-225, який за кодифікацією НАТО має ще одне чудове ім'я «Козак».



Сьогодні «Мрія» святкує 30-річний ювілей! pic.twitter.com/S3EDrwtTvq — Петро Порошенко (@poroshenko) 21 декабря 2018 г.

Таким образом руководитель Украины выразил свою причастность к юбилейной дате, относящейся, впрочем, не к политике Киева, а к советскому авиастроению — в эти дни действительно легендарному самолету АН-225 исполняется 30 лет.

Вот только заслуг Порошенко, как и всего постмайданного правительства, в этом нет, о чем и напомнили президенту пользователи Сети.

«30 лет с Божьей помощью без технического обслуживания», — комментирует твит Порошенко @Analitik82. «Да в СССР коммунисты могли создавать отличные самолеты», — поддерживает практически единодушное настроение @041179Polina. «Это советское прошлое, от которого ты так усердно пытаешься избавиться», — прямо указывает Порошенко @Vesmotor. «Это же Наследие Советского прошлого. Нужно его сломать, порезать на металл. Это как памятник Ленину», — пишет @Vsem__Privet.

Как сообщают «Известия», Ан-225 «Мрия» разработали в ОКЮБ имени Антонова в 1980-х годах. Он был спроектирован для проекта советского многоразового космического корабля «Буран». При размахе крыла 88,4 м и длине корпуса 84 м «Мрия» является самым большим самолетом в мире. АН-225 существует в единственном экземпляре.