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В Сети высмеяли Порошенко за празднование юбилея «украинского» АН-225

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В Сети высмеяли Порошенко за празднование юбилея «украинского» АН-225

Киев, 22 декабря. Интернет-пользователи бурно отреагировали на твит президента Украины Петра Порошенко, в котором тот назвал АН-225 «украинским гигантом».

«Настоящий великан, обладатель абсолютного рекорда грузоподъемности — и вообще 240 мировых авиарекордов — все это наша легендарная и уникальная «Мрия», — написал Порошенко в Twitter.

Таким образом руководитель Украины выразил свою причастность к юбилейной дате, относящейся, впрочем, не к политике Киева, а к советскому авиастроению — в эти дни действительно легендарному самолету АН-225 исполняется 30 лет.

Вот только заслуг Порошенко, как и всего постмайданного правительства, в этом нет, о чем и напомнили президенту пользователи Сети.

«30 лет с Божьей помощью без технического обслуживания», — комментирует твит Порошенко @Analitik82.

«Да в СССР коммунисты могли создавать отличные самолеты», — поддерживает практически единодушное настроение @041179Polina.

«Это советское прошлое, от которого ты так усердно пытаешься избавиться», — прямо указывает Порошенко @Vesmotor.

«Это же Наследие Советского прошлого. Нужно его сломать, порезать на металл. Это как памятник Ленину», — пишет @Vsem__Privet.

Как сообщают «Известия», Ан-225 «Мрия» разработали в ОКЮБ имени Антонова в 1980-х годах. Он был спроектирован для проекта советского многоразового космического корабля «Буран». При размахе крыла 88,4 м и длине корпуса 84 м «Мрия» является самым большим самолетом в мире. АН-225 существует в единственном экземпляре.

Автор: Виталий Рыжков
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