В Европе могут отказаться от российских «Суперджетов»

Москва, 22 декабря. Ирландская авиакомпания CityJet может отказаться от эксплуатации российских самолетов Sukhoi Superjet 100.

Соответствующее заявление сделал руководитель компании «Гражданские самолеты Сухого» Александр Рубцов. По его словам, ирландская авиакомпания переходит на принципиально иную бизнес-модель и планирует отказаться от использования российских бортов. Впрочем, по словам Рубцова, переговоры еще продолжаются и решение партнеров «Сухого» из Ирландии может измениться.

«Мы, видимо, будем диверсифицировать наш контракт, потому что предыдущие договоренности были одни, а жизнь повернулась другим образом. Не исключаем, что в судьбе этого контракта могут быть разные повороты. Скорее всего, ясность с ними будет в первом квартале», — рассказал журналистам Рубцов.

Напомним, ирландская CityJet — один из двух европейских перевозчиков, использующих самолеты Sukhoi Superjet 100. До конца 2019 года в Ирландию должны были быть поставлены 15 бортов и еще 16 — в соответствии с опционом.

Всего в России с 2011 по 2017 год было выпущено 156 самолетов. Крупнейшим их покупателем является российский авиаперевозчик «Аэрофлот».