Двое футболистов ограбили женщину в Рязани, предварительно избив ее

Рязань, 22 декабря. В Рязани арестованы двое игроков местного футбольного клуба, которых подозревают в жестоком избиении и ограблении женщины.

Инцидент произошел ночью 18 декабря. По предварительной версии, две молодых людей в состоянии алкогольного опьянения увидели, как незнакомая им женщина снимает деньги в банкомате. Подозреваемые проследили за ней и совершили нападение во дворе одного из многоквартирных домов.

На записи с камеры наружного видеонаблюдения видно, как преступники повалили свою жертву на землю и нанесли ей целую серию ударов руками и ногами, в том числе, по голове. Добычей злоумышленников стали 36 тысяч рублей и мобильный телефон потерпевшей.

По подозрению в совершении данного преступления задержаны двое молодых футболистов ФК «Рязань», Дмитрий Митин и Артем Надеев. Один из них отправлен на два месяца в СИЗО, второй — под домашний арест на такой же срок. В случае, если их вина будет доказана судом, молодым людям может грозить до 7 лет лишения свободы.

В руководстве ФК «Рязань» подчеркнули, что у футболистов нет контракта с клубом.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что двум другим российским футболистам, Кокорину и Мамаеву, поменяли статью на более «тяжелую» — с «побоев» на «причинение легкого вреда здоровью».