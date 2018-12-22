Вашингтон, 22 декабря. В Госдепартаменте США заявили о том, что выделят Украине помощь в размере 10 млн долларов после инцидента в Керченском проливе.

О намерении оказать Киеву финансовую поддержку после Керченского инцидента заявил представитель Госдепартамента США Роберт Палладино.

«Госдепартамент предоставит дополнительные 10 миллионов долларов военного финансирования для дальнейшего выстраивания военно-морского потенциала Украины. Мы делаем это совместно с Литвой и Великобританией, которые также планируют увеличить помощь Украине», — рассказал американский чиновник.

Палладино еще раз напомнил, что Соединенные Штаты призывают Москву вернуть Украине «захваченных» моряков и корабли, держать открытыми Керченский пролив и Азовское море, а также уважать суверенитет Украины.

Напомним, 25 ноября нынешнего года в Керченском проливе 3 корабля ВМСУ незаконно вторглись в российские территориальные воды, спровоцировав ответные действия пограничных сил ФСБ РФ. После преследования, в ходе которого российские пограничники сделали целый ряд предупреждений, украинские корабли были задержаны вместе с экипажами. Позднее членам команд было предъявлено обвинение в нарушении государственной границы России.

В Киеве незамедлительно объявили действия пограничников РФ «российской агрессией». В Москве неоднократно подчеркивали, что Пограничная служба ФСБ действовала в строгом соответствии с законодательством и поставленной задачей по охране государственных рубежей страны, отмечая, что Украина пошла на сознательную провокацию.

Позднее президент Украины Петр Порошенко ввел в ряде регионов страны военное положение и начал стягивать армейские подразделения к украино-российской границе.

На днях стало известно о том, что Киев может готовить новую провокацию в районе Керченского пролива — секретарь СНБО Александр Турчинов заявил о намерении ВМСУ совершить поход в порты Украины в Азовском море, пригласив поучаствовать в «путешествии» представителей ОБСЕ и других международных организаций.

Наконец, в пятницу, 21 декабря один внефракционный депутат украинской Верховной рады Виталий Куприй призвал киевские власти объявить России войну, разорвать дипломатические отношения и прервать транспортное сообщение. Как пишет «Газета.ру», в ответ на это депутат Государственной думы РФ Наталья Поклонская завила, что народным избранникам, заседающим в Раде, «пора на каникулы».