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«Странные огни» замечены в небе над Калифорнией

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«Странные огни» замечены в небе над Калифорнией

Лос-Анджелес, 22 декабря. Множество людей наблюдали таинственные огни в калифорнийском небе после отмены запуска ракеты с местной базы ВВС.

Тяжелая американская ракета Delta IV должна была стартовать с базы ВВС США Вандерберг в округе Санта-Барбара, но запуск отменили незадолго до старта. По версии издания The Sacramento Bee, причиной тому могли стать таинственные огни, которые появились в тот вечер в небе над Калифорнией.

Пользователи соцсетей выдвинули версию, что над военной базой появился неопознанный летающий объект. Журналисты The Sacramento Bee предположили, что это, возможно, посадочная капсула с космонавтами, отстыковавшаяся в тот же вечер от МКС, чтобы совершить посадку в Казахстане.

Более точное разъяснение дала позднее Национальная служба погоды США. Специалисты заявили, что вероятнее всего над Калифорнией появился метеорит, который сгорел в верхних слоях атмосферы и вызвал уникальное явление — так называемое «серебристое облако».

Ранее «Газета.ру» сообщала о том, что неопознанный летающий объект появился в октябре в небе над Пекином.

Автор: Виталий Рыжков
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