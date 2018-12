«Странные огни» замечены в небе над Калифорнией

Лос-Анджелес, 22 декабря. Множество людей наблюдали таинственные огни в калифорнийском небе после отмены запуска ракеты с местной базы ВВС.

Тяжелая американская ракета Delta IV должна была стартовать с базы ВВС США Вандерберг в округе Санта-Барбара, но запуск отменили незадолго до старта. По версии издания The Sacramento Bee, причиной тому могли стать таинственные огни, которые появились в тот вечер в небе над Калифорнией.

Spotted in the night sky in #Natomas . Reflecting light and not moving. What is it??? pic.twitter.com/JbaYUiPnbh

Пользователи соцсетей выдвинули версию, что над военной базой появился неопознанный летающий объект. Журналисты The Sacramento Bee предположили, что это, возможно, посадочная капсула с космонавтами, отстыковавшаяся в тот же вечер от МКС, чтобы совершить посадку в Казахстане.

Three Exp 57 crew members @AstroSerena, @Astro_Alex and Sergey Prokopyev undocked in their Soyuz crew ship at 8:40pm and are heading home due for a 12:03am landing in Kazakhstan. #AskNASA | https://t.co/Y7uIQov5WB pic.twitter.com/mk1m26Bj1F