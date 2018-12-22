В Приднестровье вынесли заочный приговор экс-президенту республики Шевчуку

Тирасполь, 22 декабря. Верховный суд Приднестровья приговорил бывшего президента республики Евгения Шевчука к 16 годам заключения в колонии строгого режима.

Как было доказано следствием и судом, экс-президент Евгений Шевчук и члены его правительства принимали решения об уменьшенном финансировании зарплат бюджетникам, а также пенсий. Кроме того, бывшего политика обвиняли в получении взятки в особо крупном размере.

«Шевчук Евгений Васильевич признан виновным в совершении всех инкриминируемых ему эпизодов преступления», — заявил в интервью телеканалу «Первый Приднестровский» начальник управления прокураторы ПМР Александр Сторожук.

Приговором суда Шевчук лишен всех государственных наград, а также права занимать определенные должности в течение пяти лет после освобождения. Кроме того, ему предстоит выплатить штраф в размере около 36 млн долларов.

Как пишет «Газета.ру» Шевчук занимал пост президента Приднестровья с 2011 по 2016 годы, после чего в отношении него было возбуждено семь уголовных дел. Летом прошлого года парламент ПМР лишил его неприкосновенности, после чего экс-президент тайно покинул территорию республики.

Приговор объявлен Шевчуку заочно.