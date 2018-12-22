Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Власти Якутии сообщили о разрыве магистрального газопровода

46
0 Оставить комментарий

Власти Якутии сообщили о разрыве магистрального газопровода

Якутск, 22 декабря. Вблизи Якутска произошел прорыв магистрального газопровода, после чего начался пожар.

ЧП произошло в субботу рядом с поселком Маган, входящим в городской округ «город Якутск». О случившемся рассказали в региональном министерстве ЖКХ и энергетики.

«22 декабря произошли порывы магистрального газопровода с воспламенением на участке от поселка Маган (в 20 км)», — приводит слова ведомства ТАСС.

На месте прорыва работает аварийная бригада, газоснабжение в регионе не ограничено. Причины случившегося выясняют специалисты.

Автор: Виталий Рыжков
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.