Власти Якутии сообщили о разрыве магистрального газопровода

Якутск, 22 декабря. Вблизи Якутска произошел прорыв магистрального газопровода, после чего начался пожар.

ЧП произошло в субботу рядом с поселком Маган, входящим в городской округ «город Якутск». О случившемся рассказали в региональном министерстве ЖКХ и энергетики.

«22 декабря произошли порывы магистрального газопровода с воспламенением на участке от поселка Маган (в 20 км)», — приводит слова ведомства ТАСС.

На месте прорыва работает аварийная бригада, газоснабжение в регионе не ограничено. Причины случившегося выясняют специалисты.