Американские близнецы появились на свет с разницей в 15 лет

Вашингтон, 22 декабря. Три пары близнецов, зачатых с помощью искусственного оплодотворения в США, родились с разницей в полтора десятка лет.

Старшим из близняшек уже исполнилось 15 лет, средние родились в 2017-м, а младшие — всего шесть месяцев назад. Все они были зачаты парой Джонсонов в 2002-м году. Тогда их матери пересадили два эмбриона и еще дюжину — заморозили, сообщает The New York Post.

Спустя семь лет после зачатия, врачи сообщили Мэри Джонсон, что из-за проблем со здоровьем она не сможет больше рожать. Тогда пара решила отдать замороженные эмбрионы в центр донорства, где ими могли бы воспользоваться другие семьи, имеющие проблемы с бесплодием. Единственное условие, которое выдвинули Джонсоны, состояло в том, что им должны разрешить видеться со своими биологическими детьми.

Так и вышло — родители всех близняшек знакомы друг с другом и регулярно поддерживают связь, планируя познакомить детей в ближайшем будущем.

«Неважно, что они разного возраста и живут не вместе. Важно, что им всем подарили жизнь», — считает Мэри Джонсон.

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