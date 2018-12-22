Спецслужбы США обвинили РФ, Китай и Иран в попытке повлиять на американские выборы

Вашингтон, 22 декабря. Директор национальной разведки Соединенных Штатов Дэниэл Коутс заявил, что РФ, КНР и Иран пытались оказать влияния на результаты выборов в Конгресс США, состоявшихся в ноябре текущего года.

«Россия и другие иностранные государства, включая Китай и Иран, организовывали информационные кампании в Соединенных Штатах для продвижения своих стратегических интересов», — заявил Коутс.

По словам директора нацразведки, Вашингтону удалось избежать иностранного «влияния» на проведение выборов и подсчет голосов. Тем не менее, эти попытки не останутся без последствий — соответствующий отчет сейчас рассматривают в Минюсте и министерстве внутренней безопасности США.

Напомним, определенные круги в Соединенных Штатах говорят о вмешательстве Москвы в американские выборы с 2016 года, когда президентом США стал Дональд Трамп. Продолжительное время следы попыток этого влияния пытается отыскать американский спецпрокурор Роберт Мюллер.

В свою очередь, сам Трамп, представители его администрации, а также российские власти неизменно отвергают утверждения о каком-либо вмешательстве РФ в ход президентских выборов.

Как сообщают «Известия», по итогам выборов в Конгресс США представители Республиканской партии сохранили большинство в сенате, однако потеряли численное преимущество в палате представителей.