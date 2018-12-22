Песков заявил о непричастности РФ к выводу американских войск из Сирии

Москва, 22 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что Россия якобы обсуждала вывод американских войск с представителями Соединенных Штатов и арабских стран.

О переговорах, которые якобы провели представители России, США, Израиля, Иордании и Саудовской Аравии, сообщила израильская газета «Исраэль Хайом». Журналисты издания пишут, что стороны обсудили на встрече условия вывода американских войск с территории Сирии и договорились, что Москва будет сдерживать Иран, а Израиль сможет свободно выбирать объекты для нанесения ударов.

«Это не так», — заявил Дмитрий Песков журналисту газеты «Ведомости» в ответ на просьбу подтвердить сообщение израильского издания.

Напомним, в минувший четверг, 20 декабря, президент США Дональд Трамп объявил о намерении вывести американские войска из Сирии, заявив о достигнутой победе над террористами ИГИЛ1 (организация запрещена в РФ).

Как сообщает «Газета.ру», позднее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что Израиль усилит борьбу с влиянием Ирана в регионе после вывода войск США.

1 Организация запрещена на территории РФ.