Британские военные научат воевать украинских морпехов

Киев, 22 декабря. Военнослужащие ВМС Великобритании в январе будущего года приедут на Украину, где проведут учения и окажут иную помощь украинским военным.

О совместных планах Киева и Лондона по взаимодействию в военной сфере рассказал министр обороны Украины Степан Полторак. По его словам, решение об учениях военнослужащих британских ВМС и украинских морских пехотинцев было принято по итогам прошедших в Одессе переговоров с его коллегой из Лондона Гэвином Уильямсоном.

«В январе прибудет группа военнослужащих военно-морских сил Великобритании для организации взаимодействия, планирования совместных учений, а также определения необходимой материально-технической помощи вооруженным силам Украины», — сообщил Полторак.

По словам украинского министра, обсуждались также и другие формы возможного взаимодействия — от «выхода на новый уровень подготовки» до расширения военно-технического сотрудничества.

Ранее «Известия» сообщали о том, что несколько групп британских военных из секретной бригады «выполняют на Украине военные задачи в интернете, проводят информационные операции и психологическое воздействие» в преддверии президентских выборов в стране.