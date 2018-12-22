Порошенко назвал продление санкций ЕС против России символичным

Киев, 22 декабря. Президент Украины Петр Порошенко назвал продление санкций Европейского союза против России символичным. Соответствующую запись политик разместил на своей странице в социальной сети Facebook.

Порошенко рассмотрел «символизм» в том, что ограничительные меры были приняты накануне новогодних и рождественских праздников.

«Символично, что накануне Рождества и Нового года Совет ЕС принял решение о продлении экономических и секторальных санкций против России за агрессию в Донбассе», — написал глава Украины.

Порошенко выразил надежду, что Европа сохранит «проукраинское единство», передает RT.

Ранее стало известно, что Европейский союз продлил антироссийские санкции еще на шесть месяцев. Ограничительные меры сохранятся, по меньшей мере, до 31 июля 2019 года. Об этом писала Газета.ru.

В Москве решение Брюсселя назвали ожидаемым.

Ранее также сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости выявить чиновников, у которых есть родственники в России. Он пригрозил «нарушителям» увольнением и другими негативными последствиями.

Впрочем, вскоре выяснилось, что и сам Петр Алексеевич «ни без греха». Отец и мать супруги одного из сыновей Порошенко живут в Санкт-Петербурге.

По информации издания «Страна», российские родственники есть и у главы МИД Украины Павла Климкина.

Дипломат позиционирует себя в качестве ярого русофоба. При этом в 2015 году он сочетался браком с Мариной Михайленко — дочерью советского генерал-майора в отставке Юрия Михайленко, проживающего в Крыму.