Лондон формирует русофобскую среду через контролируемые утечки — Захарова

Москва, 22 декабря. Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию с телеканалом «RT» в Лондоне, рассказав, что Великобритания формирует русофобскую среду через контролируемые утечки «секретной» якобы информации.

«Великобритания - это страна, которая активнейшим образом применяет такой метод информационного воздействия как контролируемые утечки​​​. То, что не говорится официозом, пропихивается в СМИ под видом утечек. За счет этих утечек формировалась такая русофобская информационная среда, в которой главными врагами объявлялись российские журналисты, российские СМИ», — сообщила Захарова в интервью телеканалу «Россия 24».

Ранее «Газета.ру» сообщала, что британский медиарегулятор Ofcom ведет несколько расследований в отношении телеканала «Russia Today» и объявил о начале проверки еще двух российских телеканалов, вещающих в странах Балтии.

В ответ на это Роскомнадзор инициировал проведение проверки в отношении британского телеканала BBC World News, распространяемого на территории России, а также в отношении материалов, размещаемых BBC в интернете. Надзорный орган намерен проверить информационную деятельность BBC на предмет соответствия ее российскому законодательству.