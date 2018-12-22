«Слепо идут к ракетно-ядерному противостоянию»: Пушков прокомментировал голосование в ООН по ДРСМД

Москва, 22 декабря. Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что страны, проголосовавшие против резолюции РФ по ДРСМД, «слепо идут за Вашингтоном».

Сохранение договора о ликвидации ракет средней и малой дальности становится все более призрачным — 21 декабря в Генассамблее ООН проголосовали против российской резолюции по ДРСМД. Ранее руководитель МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва рассчитывает на положительное решение Генеральной ассамблее по документу, который в России считают «краеугольным камнем международной безопасности».

В результате голосования резолюция не была принята, поскольку против нее выступили 46 участников Генассамблеи. Поддержали инициативу РФ 43 страны, еще 78 предпочли воздержаться.

Отметим, против резолюции выступили страны Евросоюза, Япония, Турция, Израиль, Украина и США. Документ поддержали страны члены Организации Договора о коллективной безопасности, Китай, Иран, ряд государств Латинской Америки, а также Сирия.

«Резолюцию по ДРСМД в ООН отклонили лишь 46 стран — США + союзники, которые слепо идут за Вашингтоном к новому ракетно-ядерному противостоянию», — прокомментировал итоги голосования российский сенатор Алексей Пушков.

Резолюцию по ДРСМД в ООН отклонили лишь 46 стран - США + союзники, к-ые слепо идут за Вашингтоном к новому ракетно-ядерному противостоянию. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 21 декабря 2018 г.

Президент США Дональд Трамп заявил о желании выйти из ДРСМД в октябре нынешнего года, поскольку Россия, якобы, нарушает условия договора. Белый дом неоднократно обвинял Москву в нарушении ДРМСД. В РФ в ответ заявляли, что нарушителем являются США, размещая системы ПРО в Европе.

Как напоминают «Известия», договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в декабре 1987 года. Документ запрещает Вашингтону и Москве разрабатывать и иметь на вооружении баллистические и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5500 км.